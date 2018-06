Accoltellò la ex e minacciò di gettarsi dal balcone: condannato a 8 anni

Accoltellò la sua ex fidanzata e poi - barricatosi nel proprio appartamento - minacciò il suicidio, infine fu salvato dalla polizia locale (intervenne anche il comandante Marco Ciacci) e arrestato. Ora T.S., cinquant'anni, è stato condannato a 8 anni e 10 giorni per tentato omicidio con il rito abbreviato. La sentenza è stata emessa dal gup Alfonsa Ferraro: il movente sarebbe stata la "vendetta" per la recente separazione tra i due.

La vicenda si svolse il 12 settembre 2017. L'uomo si era appostato davanti alla scuola frequentata dalla figlia e aveva atteso che l'ex compagna, di trent'anni, tornasse a casa in viale Ungheria. La seguì e, presso l'androne del palazzo, le sferrò due coltellate all'addome. Poi fuggì.

La donna fu soccorsa dalla portinaia e subito dopo dai sanitari, che la trasportarono con la massima urgenza al Policlinico dove i medici la sottoposero ad una delicata operazione. Intanto T.S. scappò in casa sua, poco lontano, all'angolo tra via Mecenate e via Trani, e si barricò minacciando di gettarsi nel vuoto, mettendosi a cavalcioni sulla ringhiera del balcone al terzo piano dello stabile.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In via Mecenate sopraggiunsero i vigili del fuoco con un'autoscala per consentire al negoziatore dei carabinieri di avvicinarsi a T.S.: dopo un paio d'ore abbondanti, il comandante della locale Marco Ciacci insieme a due vigili fece irruzione nell'appartamento e afferrò l'uomo, ancora con in mano il coltello con cui aveva ferito l'ex compagna.

La storia tra i due era durata circa un anno e si era interrotta nell'estate del 2017. L'uomo aveva già ricevuto dall'ex due denunce per atti persecutori.