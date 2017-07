Bevono insieme al bar, poi uno tira un pugno in faccia all'altro

Una lite tra due uomini è finita con un'aggressione nella prima serata del 26 luglio, a Milano, intorno alle otto e un quarto.

Scenario del litigio un bar di via Monte Oliveto, zona Ponte Lambro, periferia est della città. La vittima è un 48enne: è stato portato al pronto soccorso per una copiosa perdita di sangue dal naso. All'arrivo della polizia, l'aggressore era già scomparso.

Il 48enne ha poi riferito agli agenti di essere stato colpito con un pugno al volto da un suo conoscente, di cui però non ha saputo indicare esattamente le generalità. I due si erano dati appuntamento al bar per un aperitivo insieme. Poi, stando al racconto della vittima, questi avrebbe salutato una terza persona e questo "segno d'amicizia" non sarebbe stato gradito all'aggressore.