Spaccio di droga: scoperto appartamento che serviva da "ritrovo" per pusher e consumatori

Un appartamento di un caseggiato popolare di Milano era stato "trasformato" in un punto di ritrovo per lo spaccio di droga. L'appartamento si trova al quartiere Forlanini ed è stato scoperto dai poliziotti del commissariato Città Studi, che hanno arrestato un 49enne e indagato un 20enne, entrambi per spaccio di droga, al termine di varie indagini, appostamenti e pedinamenti.

Gli agenti hanno controllato i due, entrambi italiani, mentre uscivano dall'appartamento con un fare sospetto. Il 49enne ha consegnato un cellophane con dentro cocaina, il giovane è stato invece trovato con mezzo grammo di hashish e 300 euro. Dentro la casa, infine, altra cocaina (più di 4 grammi), un bilancino di precisione e diversi telefoni cellulari, oltre a vari documenti intestati a pregiudicati.

La polizia ha quindi arrestato il 49enne, già gravato da precedenti, mentre ha soltanto indagato l'altro, visto che è incensurato. Ma soprattutto ha "smantellato" il ritrovo dello spaccio.