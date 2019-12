Milano, barista con la coca e clienti pregiudicati: chiuso un bar a Ponte Lambro

Resterà chiuso per dieci giorni il "Bar Family" di via Carlo Parea a Milano (zona Ponte Lambro). Lo ha deciso il questore di Milano con un provvedimento emesso martedì 10 dicembre e notificato nella giornata di mercoledì.

La sospensione del locale, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. La sospensione della licenza è scattata perché "a seguito di vari controlli delle Forze dell’Ordine, è stata accertata la presenza di soggetti pregiudicati e pericolosi che frequentano abitualmente il bar", si legge in una nota diramata dalla questura.

Non solo. Il 30 ottobre i carabinieri del comando provinciale di Milano avevano arrestato il titolare del bar con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: lo avevano trovato con 14 dosi di coca e 600 euro in contanti nel portafogli. Sempre nella stessa serata erano stati controllati i clienti del locale su undici clienti dieci "sono risultati avere precedenti di polizia".

Il 5 dicembre invece era stato notificato lo stesso provvedimento (sospensione della licenza per 10 giorni) al bar tabacchi Globe di piazzaale Brescia, in zona Fiera-San Siro, dopo numerosi controlli durante i quali erano stati sorpresi diversi clienti con precedenti penali.