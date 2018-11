Collassa la base di una gru a Milano: attimi di tensione

La base di una gru ha ceduto all'interno di un cortile privato in via Compagnoni, in una zona Forlanini, lunedì 5 novembre. Nell'area c'erano in corso dei lavori. Le cause del collasso sono ancora da capire.

La gru si è quindi poggiata sul palazzo.

Ci sono stati attimi di tensione tra i lavoranti ma, secondo le prime informazioni trapelate, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e polizia locale per la messa in sicurezza. I tecnici sono al lavoro per ricostruire le motivazioni dell'incidente.