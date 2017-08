Fanno troppo rumore e risvegliano un residente: arrestati due ladri d'appartamento

Ancora furti nei condomini: due ragazzi sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano, la notte tra giovedì e venerdì, in via Sismondi, in zona delle Regioni. I due, un cittadino tedesco di 18 anni e un cingalese di 20, sono stati beccati mentre trafugavano all'interno della portineria di un condominio.

Ad avvertire i militari è stato un residente del palazzo che ha telefonato verso le 2. I rumori provocati dai due lo avevano risvegliato e insospettito. Sul posto anche la Pattuglia mobile di zona della Compagnia di Porta Monforte.

Addosso nascondevano grimaldelli e 'arnesi del mestiere'. Il 20enne arrestato era ricercato perché condannato ad oltre un anno per reati contro il patrimonio.