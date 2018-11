Distrugge i vetri di sei macchine: ladro fermato dal proprietario di una delle auto e arrestato

Un uomo di trenta anni, italiano, è stato arrestato all'alba di venerdì con l'accusa di furto aggravato e continuato.

Verso le 6, il trentenne - stando a quanto riferito dai carabinieri - ha distrutto i vetri di sei auto che erano parcheggiate tra via Montessori e via Toscolano per rubare all'interno delle vetture. Il suo raid è terminato proprio in via Toscolano, dove è stato sorpreso da un 47enne, un cittadino romeno al quale aveva appena danneggiato la macchina.

L'uomo è riuscito a fermare il ladro e lo ha trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri, che lo hanno poi perquisito. Addosso i militari gli hanno trovato arnesi atto allo scasso e oggetti rubati proprio nelle auto.

Portato in carcere, il trentenne sarà processato per direttissima.