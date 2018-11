Incidente in viale Ungheria, ragazza travolta da un'auto mentre attraversa: è in coma

Una ragazza di 23 anni lotta tra la vita e la morte dopo un grave incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì 31 ottobre in viale Ungheria a Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 19.40, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Stando a una prima ricostruzione sembra che la giovane sia stata travolta da un'automobile mentre attraversava viale Ungheria all'altezza del civico 32. Le condizioni della ragazza sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La giovane, soccorsa dai sanitari, è stata trasportata al Niguarda a sirene spiegate, dove attualmente è in coma.

Per i rilievi che determineranno la dinamica dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. Per il momento non è chiaro se la giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali. Sempre nella serata di mercoledì 31 ottobre un ragazzo di 30 anni è stato travolto da un furgone in Piazza Belfanti: è stato accompagnato in codice rosso al Policlinico.