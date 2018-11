Col volto coperto e i piedi di porco tentano di aprire un bancomat: messi in fuga dall'antifurto

Nella notte tra venerdì e sabato 10 novembre quattro persone col volto coperto e armate di piedi di porco hanno cercato di forzare un bancomat della filiale della Banca Intesa di viale Ungheria a Milano. Tutto è accaduto intorno alle 3.45, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano.

Il colpo è stato un buco nell'acqua: appena hanno sentito la sirena dell'antifurto i malviventi sono scappati a bordo di un'automobile di colore chiaro in direzione della tangenziale Est. Quando i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in viale Ungheria i ladri avevano già fatto perdere le loro tracce. Lo sportello automatico è stato lievemente danneggiato, ma non è stato aperto. Sul caso indagano i militari dell'Arma.