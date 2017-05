Incendio in via Quintiliano a Milano: evacuata una palazzina, vigili del fuoco al lavoro | Foto

Incendio in via Quintiliano a Milano (zona Forlanini). Nella notte tra mercoledì e giovedì 11 maggio le fiamme hanno devastato lo scantinato di una palazzina del quartiere a Est di Milano.

L'allarme è scattato intorno alle 4.40 e sul posto sono intervenuti sei mezzi dei vigili del fuoco. L'incendio è stato circoscritto, ma nella tarda mattinata i pompieri del comando provinciale di Milano erano ancora al lavoro per spegnere gli ultimi focolai.

VIDEO | Pompieri al lavoro

L'intera palazzina è stata evacuata a scopo precauzionale, fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati. Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare il rogo.