Incendio a Mecenate, in fiamme il ponteggio di un palazzo: vigili del fuoco sul posto

Il ponteggio di un palazzo in ristrutturazione ha preso fuoco. Incendio in via Maderna 2, zona Mecenate, verso le 16 di lunedì 25 maggio. Sul posto sono accorsi cinque mezzi dei vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e i carabinieri.

Ad andare in fiamme è stata la copertura di una delle impalcature predisposte per ristrutturare la facciata dell'edificio. Per fortuna non risultano sono feriti: nessuno è rimasto coinvolto nel rogo, che è stato prontamente domato da una squadra dei pompieri. Sul posto anche i carabinieri, ai quali sono affidati i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto.