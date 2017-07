Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo della luce: morto 26enne

Tragedia nella notte tra sabato e domenica 16 luglio in via Abelardo Pecorini a Milano dove un ragazzo di 26 anni ha perso la vita in seguito a un tremendo incidente stradale. È successo intorno alle 3 del mattino, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Incidente in via Pecorini, morto un ragazzo di 26 anni

Un impatto violentissimo. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale il giovane era in sella al suo Piaggio Liberty quando, arrivato alla rotonda che regola l'incrocio con via Zante, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un palo dell'illuminazione stradale.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Successivamente è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del policlinico, ma è spirato poco dopo il ricovero: troppo gravi i traumi riportati nello schianto.