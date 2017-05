Gli olimpionici di canottaggio "sfilano" al Municipio 4

In occasione dei Campionati Italiani di Canottaggio previsti all'Idroscalo di Milano il 3 e il 4 giugno, la Giunta comunale del Municipio 4 invita tutti i cittadini ad un evento gratuito all'insegna dello sport e del divertimento. Appuntamento giovedì 1 giugno, ore 18.30 nella sede del Municipio 4 di via Oglio 18 (Metrò M3 Brenta o Corvetto) per assistere alla premiazione di sei giovani campioni delle Olimpiadi di Rio 2016: Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale (due senza), Giuseppe Vicino, Matteo Lodo, Matteo Castaldo e Domenico Montrone (quattro senza), vincitori delle due medaglie di bronzo, incontreranno i ragazzi delle scuole e gli appassionati per raccontare la loro straordinaria esperienza in Brasile.

Nel corso dell'evento, il presidente del Municipio Paolo Guido Bassi insieme agli assessori Carmine Abagnale, Pietro Celestino, Laura Schiaffino e il presidente della commissione sport del Municipio 4 Giancarlo Mariani, consegneranno agli atleti una targa ricordo alla presenza del pluricampione olimpionico e attuale presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale. A seguire, un concerto di musica tradizionale napoletana e milanese allieterà la serata.

L'incontro di giovedì si colloca all'interno della promozione e dello sviluppo della disciplina del Canottaggio nel comprensorio del Comune di Milano in particolare e più in generale della Regione Lombardia portata avanti dalla Federazione Italiana Canottaggio. Ecco gli obiettivi del progetto: comunicare con le scuole per prevenire e contrastare ogni tipo di disagio giovanile, condividere con enti e associazioni la funzione formativa e i benefici dello sport nell' ambito di iniziative congiunte, valorizzarne il ruolo sociale attraverso diverse iniziative, trasmetterne i principi e i valori e infine raggiungere e sensibilizzare tutti i target massimizzando l'impatto positivo dell'attività fisica.