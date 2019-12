"Hanno messo una bottiglia di pipì nel presepe del Municipio 4"

Una bottiglietta di liquido giallastro nel presepe. Parrebbe, anche se non vi sono conferme, urina. Il ritrovamento viene segnalato dal capogruppo della Lega a Palazzo Marino Alessandro Morelli nella natività del Municipio 4 nelle scorse ore.

“Chi tace è complice. Oggi col ritrovamento di una bottiglia di urina accanto alla Madonna del presepe allestito presso il Municipio 4, siamo di fronte a un atto blasfemo e vigliacco, che nella nostra città non vorremmo mai vedere, tantomeno in un luogo di democrazia", tuona l'esponente del Carroccio.

"Tutti coloro che si proclamano rispettosi di tutte le religioni e si dichiarano contro ogni forma di discriminazione farebbero bene a condannare un gesto così offensivo nei confronti della comunità cattolica e così lontano dal buon costume, invece assistiamo a un grave silenzio della sinistra", conclude.

"La mamma degli stupidi è sempre incinta"

Non è chiaro chi l'abbia messa, nè se sia possibile rintracciare l'autore dello scherzo con le telecamere di sorveglianza.

"A Natale ne avevamo viste già di tutti i colori contro il ‘povero’ Presepe, ma non era mai successo di vedere una bottiglia di urina appoggiata accanto alla Madonna. Il vile sfregio,che condanno, avvenuto in un quartiere pieno di no-global e anarchici, non può sicuramente essere ascritto ad una goliardata", rincara la dose l’ex vice sindaco di Milano ed assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato.

E il presidente della Commissione Sicurezza Francesco Rocca aggiunge: "La mamma degli stupidi è sempre incinta’, questo ne è un esempio. Lo sfregio al Presepe è un segno della mancanza di valori che va affermandosi sempre più nella nostra città".