Milano, lite tra cugini per un negozio di kebab finisce nel sangue: 31enne accoltellato

Una discussione sulla compravendita di un negozio di kebab in via Muratori 50 che degenera e passa alle vie di fatto, con uno dei protagonisti che tira fuori un'arma - non è chiaro se un coltello o un coccio di bottiglia - e colpisce alla clavicola e al torace il suo avversario. La violenta lite famigliare - i due protagonisti sono cugini egiziani - è scoppiata domenica pomeriggio, poco prima delle 16, tra via Muratori e via Cuccagna, in zona Porta Romana a Milano.

Dopo l'accoltellamento, l'aggressore è scappato facendo perdere le proprie tracce mentre sul posto - davanti a Cascina Cuccagna, dove l'egiziano ha trovato rifuggio - i medici del 118 soccorrevano il ferito, un ragazzo di 31 anni. Il giovane è stato trasportato al Policlinico in codice rosso, anche se per fortuna la sua prognosi è meno grave del previsto: solo 15 giorni.

Sul posto dell'aggressione sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno sentito i testimoni e il ferito per ricostruire meglio la dinamica e raccogliere elementi utili per rintracciare il fuggiasco, che potrebbe essere stato aiutato da un complice.