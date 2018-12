Lite con la ex per il figlio, poi aggredisce e picchia i poliziotti

Da tempo accusava la sua ex compagna di non occuparsi abbastanza del loro figlio, di trascurarlo per concentrarsi su altro. L'ennesima lite è scoppiata nella notte tra sabato 22 e domenica 23 dicembre in un appartamento della zona "servita" dal commissariato Scalo Romana, a Milano.

Una lite piuttosto veemente, tanto che i vicini di casa, allarmati dal chiasso e dalle urla, hanno avvertito le forze dell'ordine. Gli agenti si sono quindi precipitati a vedere cosa stesse succedendo.

Ma quando sono arrivati e hanno suonato alla porta, sono stati violentemente aggrediti dall'uomo, in forte stato di agitazione. E che, una volta reso inoffensivo, è stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale.

E' il secondo arresto scaturito da maltrattamenti in famiglia nella stessa nottata: i due interventi sono quasi concomitanti. Il primo ha riguardato un uomo agli arresti domiciliari dalla sua ex compagna, che non ha esitato a scagliare la sua furia, armato di coltello, davanti alle loro figlie, solo perché lei era andata a ballare con le amiche.