Ruba il portafoglio a una donna in metro: la vittima urla, ladro arrestato da un passeggero

Appena si è accorta di quello che stava accadendo, ha cercato di difendersi e ha chiesto aiuto. Una richiesta subito raccolta da un passeggero, che - senza pensarci due volte - è intervenuto e ha bloccato il ladro, consegnandolo poi alla Polmetro.

Un uomo di quarantanove anni, romeno, è stato arrestato giovedì sera nella fermata metropolitana di Lodi, sulla M3, con l’accusa di furto aggravato.

Poco dopo le 21.30, il quarantanovenne si è avvicinato ad una donna peruviana di trenta anni - ferma in banchina - e si è accodato a lei per salire sul treno in arrivo. Dopo aver nascosto un braccio sotto la camicia, il ladro ha infilato la mano nella borsa della vittima e le ha rubato il portafoglio. La trentenne, però, si è accorta del furto e ha subito reagito, gridando e chiedendo aiuto.

A quel punto, è intervenuto un secondo passeggero che era in attesa della metro, che ha rincorso e bloccato il ladro. Per lui si sono aperte le porte di San Vittore.