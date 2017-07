Uomo arrestato nella stazione metro di Porta Romana: deve scontare sei mesi di carcere

Un uomo di trentasette anni, di origini bosniache, è stato arrestato venerdì pomeriggio nella stazione metro di Porta Romana a Milano.

Gli agenti della Polmetro, impegnati in un normale controllo dei viaggiatori, lo hanno fermato verso le 14 mentre il trentasettenne era in banchina in attesa del treno e gli hanno chiesto i documenti.

L’uomo, ormai in trappola, ha spiegato agli agenti di non avere con sé la carta d'identità e quindi è stato subito fermato e portato in Questura per ulteriori accertamenti.

Lì, i poliziotti hanno poi scoperto che il bosniaco era destinatario di un ordine di carcerazione. Il trentasettenne deve infatti scontare sei mesi di prigione per una condanna per minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

A quel punto per lui si sono aperte le porte del carcere.