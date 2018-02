Porta Romana, apre il micro cinema d'essai: ecco "Il Cinemino"

Un cinema di quartiere, che guarda a Milano e alla sua storia, ma dal respiro internazionale. Ha aperto nei giorni scorsi nel quartiere di Porta Romana Il Cinemino, un cine-circolo con una sala da 75 posti e un bar, che sarà luogo di ritrovo e di creatività aperto a tutti.

Il progetto è stato realizzato, con lo strumento del crowdfunding, da un gruppo di amici che lavorano nel mondo dell'intrattenimento e sono appassionati di cinema e di Milano.

Solo dal web sono stati raccolti quasi 50mila euro. Tra i sostenitori di Il Cinemino l'attore e regista Valerio Mastandrea, che ha dedicato una delle 75 poltrone della sala all'amico e maestro Claudio Caligari da parte di tutta "la sua banda". L'offerta di Il Cinemino sarà caratterizzata da film italiani, con preferenza per la produzione milanese, e titoli stranieri in lingua originale con sottotitoli. Inoltre ci saranno eventi per bambini e ragazzi il pomeriggio, mentre la sera sarà dedicata a incontro con autori, rassegne, maratone, cortometraggi.

Che cos'è il Cinemino di via Seneca

"Un circolo cinematografico, ma anche un bar. Un bar, ma soprattutto un cinema. L’offerta di Il Cinemino sarà caratterizzata da quella cinematografica: film italiani, con preferenza per la produzione milanese, titoli in lingua originale con sottotitoli, documentari, cortometraggi, videoclip, VR, audiovisivo fuori formato, sperimentale, ludico e interattivo. In parole povere tutto quel cinema che non si trova nei circuiti tradizionali, proposto secondo una multiprogrammazione indirizzata a pubblici differenti in base alle fasce orarie e ai giorni della settimana. Addio al vecchio titolo unico in cartellone per una o due settimane: i pomeriggi a target bambini e ragazzi lasceranno il posto a serate sempre diverse dedicate a incontri con autori, documentari, rassegne, maratone e cortometraggi", spiegano gli organizzatori.

L'amore per Milano

"Il Cinemino darà grande importanza al rapporto con Milano. Si darà molto spazio alla scena milanese e ai suoi protagonisti organizzando dibattiti e incontri con registi e attori, critici e addetti ai lavori, per creare uno scambio diretto tra ideatori e fruitori, perché solo dalla reciproca conoscenza possono svilupparsi nuove idee. Alla sala cinema sarà affiancato Il Bar del Cinemino, un angolo accogliente che proporrà pranzi, merende e aperitivi a base di prodotti milanesi e lombardi, senza dimenticare i pop corn", concludono.