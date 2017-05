Entra in sartoria mentre il titolare non c'è e cerca di rubare l'incasso, arrestato

Ha approfittato di un momento di distrazione del titolare di una sartoria per cercare di rubare gli spiccioli dal registratore di cassa, ma gli è andata male. E' successo in corso Lodi alle undici di sera di venerdì 5 maggio.

Il titolare, un egiziano di 54 anni, era in procinto di chiudere il negozio ed è uscito per gettare la spazzatura: in quel momento il malvivente, un romeno di 30 anni, si è intrufolato nel negozio e si è diretto al registratore di cassa, cominciando a frugare.

L'egiziano è tornato dentro e lo ha sorpreso. Ne è nata una colluttazione tra i due: alla fine è arrivata la polizia, che ha arrestato il ladro. Nessuno ha avuto bisogno di cure mediche.