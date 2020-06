Milano, vedono i ladri che stanno per entrare a casa dei vicini: li fanno arrestare dalla polizia

Uno faceva il palo, gli altri due stavano per svaligiare l'appartamento. Pensavano di scappare con la refurtiva ma sono stati arrestati dagli agenti della Questura i tre ladri che nella serata di martedì 16 giugno stavano per mettere a segno un colpo in via Ennio a Milano (zona Calvairate).

Tutto è accaduto intorno alle 20.30, ad accorgersi dei ladri e a lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini. Sul posto è intervenuta una volante dell'Upg e una del commissariato Mecenate: il palo è stato subito bloccato dalle forze dell'ordine mentre gli altri due malviventi sono stati immobilizzati mentre stavano scavalcando il cancello per far perdere le loro tracce.

Addosso gli sono stati trovati diversi arnesi da scasso, non solo: su una finestra del palazzo sono stati trovati segni della tentata infrazione. Per loro, tre cittadini cileni tra i 16 e i 18 anni, sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto. Un episodio simile era avvenuto nel pomeriggio di lunedì in via Cucchiari, anche in questo caso i ladri erano stati arrestati grazie all'intervento dei vicini di casa.