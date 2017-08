Dal mare vede sullo smartphone il furto in casa sua in diretta

Dal Mar Ligure, dove è in vacanza, ha ricevuto la segnalazione di una effrazione in casa sua: così ha avvertito il 112 genovese e i carabinieri hanno potuto acciuffare i "topi" d'appartamento cogliendoli sul fatto.

E' accaduo in via Ennio intorno alle dieci di sera dell'8 agosto. Il proprietario ha ricevuto sullo smartphone la segnalazione dalle telecamere installate nell'appartamento. E ha visto tutta la scena: la luce accesa, uno dei due malviventi vicino alla porta, l'altro che girava per le stanze.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno sorpreso i ladri ancora in casa, al quinto piano dell'edificio. Si tratta di due georgiani di 26 e 33 anni: quest'ultimo ha diversi precedenti ed è conosciuto alle forze dell'ordine con vari alias. Alle spalle, tra l'altro, un decreto di espulsione e una condanna a tre anni e due mesi.

Sempre l'8 agosto, la polizia ha fermato e denunciato sei georgiani (in tre distinte occasioni) trovati in strada in possesso di arnesi per lo scasso.