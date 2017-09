Casa di studentesse messa a soqquadro dai ladri, rubati vestiti e borse: arrestati in due

Hanno preso borse, vestiti, un computer e alcuni prodotti per la cura della pelle. Poi, una volta scoperti, hanno cercato di fuggire, ma senza successo.

Due ventiseienni, entrambi cittadini cubani irregolari, sono stati arrestati poco dopo l’una di giovedì pomeriggio dalla polizia con l’accusa di furto in abitazione in concorso.

I due, insieme ad altri due complici che sono riusciti a scappare, hanno svaligiato l’appartamento affittato da tre studentesse ventenni, mettendo completamente a soqquadro l’abitazione e facendo sparire abiti, borse, cinture, trucchi, shampo e un Mac.

A dare l’allarme agli agenti è stato il custode del palazzo, a sua volta avvisato da un inquilino del quinto piano. Il portiere, in atteso dell’arrivo dei poliziotti, si è posizionato davanti all’uscita cercando di far perdere tempo alla banda. All’arrivo della Volante i quattro sono fuggiti e due di loro sono stati fermati in piazzale Libia.