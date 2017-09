Guinzaglio incastrato tra le porte del tram: donna trascinata sotto gli occhi del nipotino

È rimasta incastrata tra le porte del tram ed è stata trascinata per strada sotto gli occhi terrorizzati del nipotino che teneva per mano. Attimi di panico nella mattinata di venerdì 1° settembre sul tram della linea 16 all'altezza di via Bergamo a Milano (zona Porta Romana).

L'incidente — secondo quanto appreso da MilanoToday — si è verificato intorno alle 11 quando il conducente del mezzo pubblico avrebbe chiuso le porte del tram senza accorgersi che stava scendendo un'anziana. La 70enne, nello specifico, stava scendendo tenendo per mano il nipotino e aveva anche un cane al guinzaglio. Guinzaglio che è rimasto incastrato tra le porte a soffietto. La donna non ha mollato la presa ed è stata trascinata per qualche metro prima che il macchinista fermasse il tram.

Inizialmente le sue condizioni sembravano preoccupanti, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente non è successo nulla di grave: la 70enne è stata accompagnata al pronto soccorso del Policlinico, ha riportato solo qualche trauma e contusione; il conducente del mezzo — sotto choc per l'accaduto — ha rifiutato i soccorsi.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. Per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti il personale Atm ha fermato la linea nel tratto interessato dall'incidente per circa mezz'ora. La circolazione è tornata alla normalità poco prima delle 12.

#tram16: riprende il percorso regolare con rallentamenti. — ATM informa (@atm_informa) 1 settembre 2017