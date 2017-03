Lo urtano con l'auto e poi lo minacciano col coltello: rapina in strada a Milano

Rapina in strada in piena notte ai danni di un uomo di 45 anni. E' successo in piazzale Martini, angolo via Faa' di Bruno, verso le due di mattina di lunedì 13 marzo.

L'uomo era a bordo della sua auto ed è stato urtato da una vettura al fanale. Gli occupanti - scesi insieme al 45enne - gli hanno puntato un coltello e, sotto minaccia, gli hanno ordinato di consegnare tutto quello che aveva. Presi dunque il telefono e una banconota da dieci euro, sono risaliti in auto e hanno fatto perdere le loro tracce.

Al 45enne - illeso - non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia.