Lite in strada finisce male: si feriscono con armi da taglio, denunciati

Hanno litigato per futili motivi in strada e si sono affrontati a viso aperto, ferendosi reciprocamente. E tutt'e due, alla fine, hanno rimediato una denuncia da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto in seguito ad una segnalazione di alcuni passanti.

E' successo in piazzale Lodi alle due e mezza di notte. I protagonisti sono un italiano di 65 anni, senza fissa dimora, e un marocchino di 27 anni: entrambi già noti alle forze dell'ordine. I due hanno cominciato a discutere animatamente, poi il marocchino ha colpito il senzatetto con il coccio di una bottiglia.

L'altro non è stato con le mani in mano, ma ha estratto dalla tasca un rasoio e ha colpito l'avversario al volto. I sanitari del 118 hanno trasportato entrambi al pronto soccorso (l'italiano al San Paolo, il marocchino al Policlinico), in codice vere, per medicare le ferite. Entrambi sono stati poi denunciati per lesioni aggravate e porto d'armi atte ad offendere.