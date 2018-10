Per gioco spruzzano lo spray urticante sui finestrini aperti della metro in partenza a Lodi

Nel pomeriggio di mercoledì, dopo che nella stazione di Monza si era creato il caos a causa della nebulizzazione di spray al peperoncino nel sottopasso per raggiungere i binari, un paio di ore dopo nella metro Lodi Tbb, sulla linea M3 (gialla), è avvenuto un secondo episodio.

Gli autori della bravata sono stati tre ragazzini, inquadrati da una telecamera. I tre dalla banchina hanno spruzzato l'urticante spray verso i finestrini di un treno già in partenza. Uno dei vagoni in particolare aveva un finestrino con aperto. Per fortuna il loro stupido scherzo non ha avuto nessuna conseguenza.

I ragazzini sono stati individuati dagli agenti della polmentro. Si tratta di giovani - l'autore materiale ha 16 anni, più giovani i suoi due amici - di famiglie normalissime e non sarebbero gli stessi dell'episodio di Monza.