Schianto tra auto e tram: una donna rimane ferita

Uno scontro tra un'auto e il tram 5 è avvenuto in via Tiepolo, angolo Verrocchio, intorno alle 13 di domenica 30 settembre, zona viale Abruzzi.

Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118 con due ambulanze, inviati dalla centrale operativa di Areu. Forse per una mancata precedenza (ma le motivazioni del sinistro sono al vaglio della polizia locale) una Fiat Punto si è scontrata con il mezzo Atm: secondo i primi riscontri non avrebbe rispettato lo stop. Il guidatore dell'Azienda trasporti ha immediatamente frenato ma non è riuscito a evitare l'impatto, avvenuto comunque a velocità ridotta.

E' rimasta ferita una donna di 39 anni, ricoverata in stato di choc. Le sue condizioni non sono serie. E' stata portata in Città Studi.

L'arteria è rimasta chiusa per permettere le operazioni di disincaglio e sgombero della carreggiata.