Incidente in centro, si schianta contro un'auto e un camper parcheggiati: grave un giovane

Due auto e un camper distrutte e quattro ragazzi in ospedale, uno grave. È il bilancio di un incidente avvenuto in viale Cirene a Milano (zona Porta Romana) nella notte tra martedì e mercoledì 8 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 4.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale di Milano ma secondo una prima ricostruzione sembra che una Mitsubishi con a bordo quattro giovani (due di 24 a due di 25 anni), per cause ancora da accertare, sia andata a impattare contro un'auto e un camper parcheggiati in strada. L'impatto, più nel dettaglio, è avvenuto mentre il veicolo stava procedendo verso Viale Lazio.

È subito scattato l'allarme e sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118 in codice rosso, oltre a un mezzo dei vigili del fuoco. Il passeggero più grave, un ragazzo i 25 anni che era seduto sul sedile anteriore, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico, secondo quanto trapelato avrebbe riportato un grave trauma toracico. Meno gravi, invece, le condizioni degli altri tre ragazzi: trasportati in codice verde e giallo al Fatebenefratelli, Niguarda e Policlinico.