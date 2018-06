Voragine in corso di Porta Romana: tre condannati e un assolto

Nel 2014, a luglio, l'improvvisa voragine in corso di Porta Romana, dopo una pioggia violentissima. E tre palazzi evacuati per sicurezza, troppo vicini alla buca da dodici metri. Ora sono arrivate tre condanne, ma anche un'assoluzione, dai giudici milanesi. Che hanno ritenuto responsabili (rispondevano di crollo colposo) gli amministratori delle due imprese che stavano costruendo un garage sotterraneo, mentre hanno assolto dall'accusa l'amministratore del condominio.

Le indagini hanno appurato che la voragine si aprì a causa dei lavori: in particolare, fu utilizzata una paratia in legno anziché in un materiale più solido per chiudere una intercapedine che era stata lasciata aperta in previsione di futuri lavori per ricostruire il Teatro Porta Romana (abbattuto per realizzare il parcheggio e nel frattempo mai più realizzato per altri motivi).

Oltre ai due amministratori delle imprese coinvolte (dieci mesi di reclusione ciascuno), è stato condannato anche il direttore dei lavori, mentre l'amministratore del condominio del civico 124 è stato assolto. Secondo l'accusa avrebbe colposamente evitato di intervenire con urgenza dopo un primo smottamento, circa venti giorni prima della voragine, ma il giudice ha ritenuto che non fosse colpevole. Stabilito infine il risarcimento dei danni a favore del Comune di Milano, di MM e di Unareti.