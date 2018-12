Corso XXII Marzo, Davide Serra (fondo Algebris) compra l'ex cinema Imperiale

Per Pierfrancesco Maran, assessore comunale all'urbanistica, è "probabilmente l'immobile abbandonato più critico dentro la cerchia filoviaria". Ma ancora per poco: l'ex cinema Imperiale di corso XXII Marzo 14 è stato acquistato dal fondo Algebris Npl II, attraverso la società Nuova Imperiale.

E all'acquisizione seguirà certamente una riqualificazione dell'immobile, che oggi è in condizioni fatiscenti. Maran aspetta il progetto entro qualche mese. L'obiettivo post lavori è riconvertire l'immobile, quello immediato è metterlo in sicurezza a beneficio del quartiere e dei suoi residenti.

"Non posso che gioire per il passaggio di proprietà annunciato con l'impegno a presentare quanto prima un progetto che toglie il luogo al degrado e che lo riqualifichi come il quartiere e la città meritano", commenta Maran, che ha già parlato coi nuovi proprietari. Il fondo Algebris è di Davide Serra, imprenditore italiano 47enne naturalizzato britannico.

Sorto negli anni '20, il cinema Imperiale cambiò nome in XXII Marzo nel 1953 e chiuse i battenti nel 1984, sostituito da un negozio di mobili a sua volta chiuso negli anni '90.