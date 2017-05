Piazza 5 Giornate, lavori binari tram: tutte le modifiche alle linee. E l'asfalto diventa rosso

Proseguono i lavori di ammodernamento della rete tranviaria milanese. Partirà giovedì 1° giugno 2017, e durerà fino al 3 settembre, il cantiere per il rinnovo straordinario degli impianti tranviari in piazza V Giornate. Lo comunica Palazzo Marino. L’intervento comprende il rifacimento di sei scambi, la posa di nuovi binari tecnologicamente innovativi - che consentono di ridurre al minimo le vibrazioni e il rumore al passaggio dei mezzi - e la dotazione di nuovi apparati di comando in radiofrequenza.

I lavori si svolgeranno nei mesi estivi per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità. Obiettivo del progetto migliorare la qualità del viaggio, diminuire la rumorosità e aumentare la velocità dei mezzi.

A questa prima fase, che si concluderà domenica 3 settembre - prima della ripresa dell’anno scolastico - seguirà, nell’estate del 2018, il completamento dell’intervento, sia per quanto riguarda le infrastrutture sia per quanto riguarda piazza V Giornate, che avrà una nuova veste grazie al rifacimento della pavimentazione con asfalto color rosso. Anche questo intervento, per ridurre l’impatto del cantiere, sarà effettuato tra giugno e l’inizio di settembre 2018.

Per consentire i lavori, dal 1 giugno al 3 settembre, le linee tram 9 e 19 modificheranno il percorso.

Linea 9 - In direzione Cairoli M1, il servizio tranviario sarà effettuato regolarmente fino a viale Bligny altezza via Ripamonti, poi proseguirà per garantire l’arrivo alla M3 senza interscambio, in direzione Cairoli M1 con transito in corso di Porta Vigentina, Crocetta M3, corso di Porta Romana, Missori M3, via Mazzini (Duomo M1 M3), via Orefici (Cordusio M1) terminando le corse in via Cusani (Cairoli M1).

In direzione Porta Genova la linea parte da via Cusani (Cairoli M1), percorre via Ponte Vetero, via Broletto (Cordusio M1), via Mazzini (Duomo M1 M3), Missori M3, corso di Porta Romana, Crocetta M3, corso di Porta Vigentina, e da qui riprende il percorso regolare su viale Bligny.

Nella tratta da viale Bligny (altezza via Ripamonti) a Centrale FS M2 M3 il servizio sarà garantito con bus sostitutivi. In direzione Centrale FS M2 M3 il bus percorre viale Sabotino (Porta Romana M3), viale Caldara, viale Regina Margherita, viale Bianca Maria, viale Majno, Porta Venezia M1, viale Vittorio Veneto, Repubblica M3, via Monte Santo, piazza San Gioachimo, via Filzi, piazza 4 Novembre (Centrale FS M2 M3).

In direzione viale Bligny il bus percorre via Filzi, piazza San Gioachimo, Repubblica M3, Bastioni di Porta Venezia, Porta Venezia M1, viale Majno, viale Bianca Maria, viale Regina Margherita, viale Caldara (Porta Romana M3), viale Sabotino, viale Bligny.

Linea 19 - La linea effettua servizio in 2 tratte:

Roserio-Cairoli M1

In direzione Cairoli M1 il percorso resta invariato fino a piazza Virgilio, da qui la linea

percorre via Boccaccio, Cadorna FN M1 M2.

In direzione Roserio la linea parte da piazza Castello/via Beltrami, percorre Cairoli M1, Cadorna FN M1 M2, via Boccaccio, piazza Virgilio. Da qui riprende il regolare percorso per Roserio.

Lambrate FS M2- Centrale FS M2 M3

Il percorso resta invariato fino a via Bixio all’altezza di viale Piave, da qui la linea percorre viale Piave, Porta Venezia M1, viale Vittorio Veneto, Repubblica M3, via Monte Santo, piazza San Gioachimo, via Filzi, piazza 4 Novembre (Centrale FS M2 M3).

In alternativa è possibile utilizzare nelle tratte non servite dalla linea tranviaria, la linea M1 e le linee di superficie 9 (bus sostitutivo), 16 e 73.

Dal 1° luglio al 3 settembre modifiche anche per le linee tram 12 e 27 e le linee bus 60, 73, N6 e N27.

Linea 12 - La linea effettua il servizio nella tratta tra Roserio e piazza Fontana.

In alternativa è possibile utilizzare le linee bus 73 e 66.

Linea 27 - La linea tranviaria verrà sospesa e sarà servita da bus sostitutivi nella tratta da Viale Ungheria alla stazione di Porta Vittoria. Da viale Ungheria la linea percorre via Mecenate, via Marco Bruto, largo Rodari (stazione Forlanini), viale Mugello (stazione di P.ta Vittoria, capolinea). In direzione opposta da viale Mugello (stazione di P.ta Vittoria) la linea percorre viale Corsica - largo Rodari (stazione Forlanini), via Marco Bruto, via Mecenate, viale Ungheria (capolinea). In alternativa, da Largo Rodari a Via Larga, sarà possibile usare la linea bus 73 potenziata con un maggior numero di corse.

Linee 60, 73 e N27 - In direzione centro il percorso resta invariato fino a p.za S. Maria del Suffragio. Da p.za S. Maria del Suffragio le linee proseguono per via Morosini , via Spartaco, via Besana, Tribunale. Da qui le linee riprendono il regolare percorso.

In direzione periferia le linee dal Tribunale percorrono via Fontana, via Anfossi, via Morosini, piazza S. Maria del Suffragio. Da qui le linee riprendono il regolare percorso.

Linea N6 - Il percorso resta invariato fino a p.za S. Maria del Suffragio. Da p.za S. Maria del Suffragio, in entrambe le direzioni, la linea prosegue per via Morosini, via Spartaco, viale Regina Margherita. Da qui la linea riprende il regolare percorso.