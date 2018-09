Milano: cerca di sedare una rissa ma viene massacrato e accoltellato, uomo grave

E' stato accoltellato all'addome mentre cercava di sedare una rissa. Ora lotta tra la vita e la morte. Vittima è un cittadino nordafricano di 38 anni ferito in via Laura Ciceri Visconti, in zona Porta Romana a Milano.

E' successo attorno alle 16.30 di sabato. Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza e un'automedica. L'uomo è stato trasferito al Niguarda in codice rosso

Secondo quanto riferito dalla polizia, che indaga, l'uomo ferito era in un ristorante a festeggiare insieme ad alcuni parenti. Uscito fuori, ha visto alcuni nordafricani che litigavano fra loro in via Laura Ciceri Visconti e si è messo in mezzo per cercare di sedare gli animi.

E' stato massacrato e ferito con un coltello da una delle persone impegnate nella rissa.