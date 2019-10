Milano: spaccio di droga nel bar, arrestato il titolare

Al numero di emergenza 112 sono arrivate segnalazioni di movimenti sospetti in un bar della periferia est di Milano. I carabinieri della compagnia Monforte hanno avviato le indagini e, nel pomeriggio di mercoledì, sono arrivati al dunque, scoprendo che quel bar era la "base" di un giro di spaccio. E che il titolare era direttamente coinvolto.

L'operazione si è conclusa con l'arresto dell'uomo, un italiano di 37 anni incensurato. Nel bar, in via Negroli, i militari non hanno comunque trovato nulla. Non la droga e non denaro che potesse essere ricondotto allo spaccio.

Droga in auto

Ma l'uomo aveva lo stupefacente nella sua automobile: 240 grammi di hashish e tre bilancini di precisione, "indizio" dell'attività di spaccio. Così il 37enne è stato arrestato.