"Intossicazione da alcol": una ragazzina di 17 anni trovata svenuta in strada, ricoverata

Non rispondeva agli stimoli. Non riusciva a restare in piedi, né a tenere gli occhi aperti. Una ragazzina di diciassette anni è stata ricoverata al Fatebenefratelli di Milano in condizioni serie per quella che i medici del 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza, definiscono "intossicazione etilica".

I soccorritori, allertati alle 2.18 della notte tra Natale e Santo Stefano, hanno trovato la giovane accasciata in strada in via Cavriana, a poche centinaia di metri da una nota discoteca di zona Forlanini. La diciassettenne era praticamente priva di sensi e i dottori l'hanno caricata in ambulanza e portata in codice rosso al pronto soccorso, dove è arrivata verso le 2.40.

A ridurla così - pochi i dubbi - è stato un abuso di alcol. Le condizioni della ragazza, che ha passato la notte in ospedale, sono serie, ma non è in pericolo di vita e si riprenderà.