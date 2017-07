Rapina in pieno giorno: anziana strattonata e buttata a terra

L'ha aggredita alle spalle mentre rincasava con il marito, poi l'ha buttata a terra, le ha strappato la collanina d'oro che portava al collo ed è scappato facendo perdere le proprie tracce.

Pomeriggio di terrore, quello di mercoledì 26 luglio per un'anziana di 76 anni, italiana, aggredita e rapinata intorno alle 14.30 in Piazza Grandi a Milano (zona Corso XXII Marzo). Secondo quanto ricostruito dalla Questura la vittima è stata avvicinata da un ragazzo - descritto come un giovane nordafricano -, che l’ha aggredita per sottrarle la collanina. Tutto sotto gli occhi del marito 78enne.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Milano che hanno raccolto la denuncia della donna. L'anziana, successivamente, è dovuta ricorrere alle cure mediche: è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso di Città Studi dove i medici le hanno diagnosticato una lussazione della spalla.