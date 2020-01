Violenta rissa in via Mecenate nella notte di Capodanno: 23enne preso a bottigliate, gravissimo

Non solo feriti per i botti. I carabinieri, infatti, sono intervenuti in via Mecenate, nel complesso di strutture vicino agli studi Rai, per una violenta rissa scoppiata per motivi ignoti nella notte di Capodanno.

Secondo quanto è trapelato, un giovane di 23 anni è stato ferito con diversi colpi di bottiglia in testa. Il fatto è avvenuto dopo le 5 di mattina.

Soccorso dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica, il 23enne è stato portato in gravissime condizioni al Policlinico di Milano dove è stato ricoverato in codice rosso e operato d'urgenza. La prognosi è riservata. Ha riportato ferite lacero-contuse alla testa e al volto di grave entità. Sul posto anche diverse gazzelle dei carabinieri per ricostruire l'accaduto.

Non sono ancora note le motivazioni che hanno portato al violento litigio; le altre persone coinvolte nello scontro si sono dileguate.