Rissa nel parchetto di viale Bacchiglione: un uomo accoltellato a un fianco, è grave

Serata di sangue, quella di domenica, in zona Corvetto a Milano. Poco dopo le venti, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo - secondo le prime informazioni un trentenne filippino - è stato accoltellato da un “rivale”, sembrerebbe suo connazionale.

Teatro della folle aggressione è stato il parchetto di viale Bacchiglione, dove pare si siano sfidati due gruppi di persone. Dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo e l’uomo è stato colpito da un fendente al fianco.

Sul posto, per prestargli i soccorsi del caso, sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica: la vittima è stata trasportata in condizioni gravi al Policlinico, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

In viale Bacchiglione sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Milano, che stanno ora ascoltando i testimoni che erano presenti al momento dell’aggressione. Gli stessi militari hanno già ritrovato il coltellino, con una lama molto piccola, usato per sferrare il fendente. L'arma era stata gettata sotto un cespuglio ed è ora in possesso degli uomini dell'arma.