Ciclista 'cade' davanti al posto di blocco della polizia: ha mezzo kg tra coca, eroina e hashish

E' incappato in un controllo delle volanti dell'Ufficio prevenzioni generali della Questura di Milano: in via Marco D'Agrate, in zona Corvetto, martedì mattina.

Un controllo come tanti, ma lui è andato subito in uno stato di panico tale da perdere il controllo della sua bicicletta, prima ancora che venisse fermato dagli agenti. Con la bici a terra, ha poi cercato di scappare a piedi ma inutilmente.

Bloccato dai poliziotti, è stato beccato con oltre mezzo chilo di droga addosso. Aveva 400 grammi di hashish, 193 grammi di eroina e 18 grammi di cocaina. Si tratta di un marocchino di 33 anni, sul territorio italiano da irregolare. Per lui si sono aperte le porte di San Vittore.