"Se non mi dai i soldi pubblico le nostre foto hard": così una donna ricattava l'ex, arrestata

Da quando si erano lasciati, all'inizio dell'estate, aveva trasformato la sua vita in un inferno. Più volte lo aveva cercato soltanto per chiedergli soldi, arrivando a ricattarlo con le loro vecchie foto hard o rubandogli il passaporto per evitare che potesse andar via. E a quel punto lui, ormai esausto, gli ha teso una trappola insieme ai carabinieri e ha messo fine al suo incubo.

Una donna di quarantuno anni, una cingalese incensurata, è stata arrestata domenica mattina fuori dalla stazione di Milano Rogoredo con l'accusa di estorsione ai danni del suo ex fidanzato, un connazionale di dieci anni più grande.

Lo scorso giovedì, secondo quanto accertato dai militari, la quarantunenne si era presentata nel palazzo in cui il suo ex lavora come portinaio per farsi dare - per l'ennesima volta - dei soldi. Approfittando di un momento di distrazione della vittima, la donna gli avrebbe rubato il passaporto - l'uomo doveva partire lunedì per il suo paese - chiedendogli poi duemila euro per la restituzione. L'uomo avrebbe quindi racimolato 1200 euro in contanti e, dopo aver avvisato i carabinieri, avrebbe fissato un appuntamento con la ex compagna a Rogoredo per lo scambio. Proprio nel momento in cui la cingalese ha intascato i soldi, i militari sono intervenuti e hanno fatto scattare le manette.

Nelle scorse settimane, ha raccontato la vittima, la stessa donna si era fatta dare altri soldi minacciando l'uomo di pubblicare in rete le loro foto intime. La quarantunenne, accusata di estorsione, sarà processata per direttissima.