Carabinieri riconoscono pusher ad un servizio tv: lo rintracciano e lo arrestano

Durante un servizio televisivo di La7 era stato immortalato mentre - in zona corso Como - offriva cocaina al reporter, in mezzo alla strada. In onda, ad agosto 2016, è andato a volto coperto, ma i carabinieri della stazione Moscova lo hanno comunque riconosciuto, un po' per le movenze e un po' per la voce.

Così i militari si sono messi al lavoro per ricostruire le attività e gli spostamenti dell'uomo, un tunisino di 34 anni (Chavik Ben Hassen) che alla fine è stato rintracciato e arrestato nel pomeriggio di martedì 13 giugno.

L'indagine ha evidenziato che il 34enne nel frattempo aveva cambiato zona di spaccio: da Porta Garibaldi si era trasferito nel boschetto di Rogoredo. E così, dopo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, i carabinieri di Moscova (insieme a quelli di Porta Romana) hanno effettuato un blitz nell'area boschiva per individuare e arrestare il tunisino.