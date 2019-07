Milano, trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione nel "Bosco della droga"

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in via Giovanni Battista Cassinis a Milano (zona Rogoredo) nella serata di giovedì 26 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 23.29, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, quando un passante si è imbattuto nel corpo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, probabilmente avvenuto qualche giorno fa.

Sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Milano e per il momento filtrano pochi dettagli. La vittima, secondo quanto trapelato, non sarebbe stata identificata dai detective; non solo: non è chiaro se il cadavere presenti evidenti segni di violenza.