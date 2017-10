Cane rottweiler azzanna una coppia per strada: paura nella notte in zona Corvetto

Due persone sono state azzannate da un rottweiler a Milano. Attimi di paura durante la notte tra giovedì e venerdì in via Pomposa, zona Corvetto.

Attorno all'una e trenta, per motivi ancora da chiarire l'animale - che era spasso in compagnia del proprio padrone - si è lanciato contro un uomo di 35 anni e una donna 44enne. Il primo è stato morso in più parti del corpo perché, nel tentativo di difendere la propria compagna, ha 'lottato' col cane. La signora, invece, ha riportato ferite soltanto ad una mano. Sono stati portati all'ospedale San Paolo da un'ambulanza del 118 in codice giallo.

Ferito leggermente ad un braccio, anche se ha rifiutato il trasporto in ospedale il proprietario del cane, un marocchino irregolare di 30 anni. L'uomo ha spiegato alla polizia che il suo rottweiler si era scagliato contro la coppia perché era stato infastidito dal tono usato dai due durante una discussione una terza persona, rimasta illesa.

Diversa la versione delle vittime che credono che sia stato l'uomo ad aizzarlo contro i tre. Adesso l'uomo è indagato a piede libero per lesioni e malgoverno di animali. Il rottweiler è stato portato al canile pubblico. Nei giorni scorsi a Corbeta un cane della stessa razza era stato protagonista di un episodio simile.