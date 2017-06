Clienti spacciatori di droga: sospesa licenza a un bar del Corvetto

Sospesa la licenza a un bar della zona di piazzale Corvetto, il Bar Lina di via dei Panigarola. La sospensione è per quindici giorni ed è stata notificata il 20 giugno. In passato il locale aveva ricevuto altri quattro provvedimenti di sospensione, due dei quali durante una precedente gestione.

Negli ultimi mesi del 2017, in seguito a diversi controlli, il bar è finito sotto "osservazione" per lo spaccio di droga. In particolare, il 14 marzo un cliente del bar è stato trovato con 26 grammi di hashish in nove dosi pronte per la vendita e altri clienti pregiudicati. Il 29 aprile una dipendente del bar è stata indagata per ricettazione: la polizia l'ha sorpresa in possesso di un cellulare denunciato come rubato qualche giorno prima.

Il 17 maggio i poliziotti del commissariato Romana hanno identificato sette clienti: sei di loro avevano precedenti penali anche per spaccio di droga. Di conseguenza è arrivata la decisione del questore di Milano Marcello Cardona di sospendere la licenza. E' solo l'ultimo dei casi: nel mese di giugno è toccato a un bar di via Console Marcello, un bar di via Casati, un bar in zona Rogoredo. E ad aprile, sempre nel quartiere di Corvetto, in piazza Angilberto è stata sospesa la licenza ad un altro bar.