Crolla parapetto casa Aler in Corvetto, tragedia sfiorata

Domenica mattina in via dei Cinquecento, zona Corvetto, è crollato il parapetto di un balconcino all'interno dei cortili delle case popolari.

A segnalarlo il presidente del consiglio di Municipio 4, Oscar Strano. I residenti hanno affisso uno striscione di protesta: "Sfiorata un'altra tragedia, pretendiamo cambio di alloggio immediato per la sicurezza". La scritta "Palazzo abbandonato" è anche comparsa sul muro dello stabile.

"Fortunatamente il ragazzino che era affacciato non si è fatto nulla - ha detto Strano -. I Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno dichiarato inagibili i balconi di tutto lo stabile. Domenica mattina è intervenuta l'impresa mandata da Aler Milano per la messa in sicurezza del balcone. Lunedì saremo, insieme al presidente Paolo Guido Bassi, in Viale Romagna (sede di Aler Milano) per approfondire la vicenda: lo stabile necessità di interventi straordinari massicci", ha concluso Strano.

Il Movimento 5 Stelle: "1% del bilancio regionale per manutenzione Aler"

“Per fortuna non ci sono feriti, ma la situazione è allarmante per via di un patrimonio Aler Milano in parte deteriorato, quando non proprio degradato, con evidenti problemi legati alla sicurezza. Aler e Regione Lombardia infatti investono troppo poco nella manutenzione ordinaria e straordinaria, da qui episodi come quello odierno, con rischi per la sicurezza sia degli inquilini che dei passanti. Una delle proposte del M5S è di destinare ogni anno almeno l’1% del bilancio regionale alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio Aler e più in generale alle case popolari. Invece di mettere in campo soluzioni strutturali come questa, la Giunta nei giorni scorsi ha invocato l’esercito al Giambellino: non è con misure propagandistiche che lasciano il tempo che trovano che si può risolvere il degrado che affligge parte del patrimonio Aler, bensì con la buona e oculata gestione dell’Ente, con investimenti mirati e con il buon senso”, ha detto Nicola Di Marco, consigliere regionale del M5S Lombardia.