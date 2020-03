Milano, fermati vicino a Rogoredo: "Stiamo andando nel bosco della droga", denunciati

Stavano per entrare nel bosco della droga, ma sono stati fermati dalla polizia e denunciati. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì 12 marzo in via Cassinis a Milano (zona Rogoerdo), nei guai due ragazzi di 21 e 22 anni, entrambi romeni.

Il decreto del governo "Io resto a casa", emanato per cercare di contenere l'emergenza Coronavirus, stabilisce infatti che i cittadini possono lasciare le proprie abitazioni soltanto per andare a lavoro o per "ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali". Lo stesso decreto stabilisce anche che chiunque venga trovato in giro dovrà compilare un'autocertificazione con i motivi che avrà poi valore legale.

I due ragazzi però non hanno fornito un valido motivo quando sono stati fermati intorno alle 2.10. Gli agenti della questura hanno quindi fatto scattare una denuncia.