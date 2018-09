Milano, devasta il finestrino di un'auto davanti ad alcuni turisti: uomo di 39 anni arrestato

Un cittadino marocchino di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile. L'uomo è accusato di danneggiamento aggravato perché ha devastato i finestrini di una vettura.

Succede attorno all'una di venerdì, in via Ravenna. Lo straniero, già noto alle forze dell'ordine, viene notato da alcuni turisti ospiti di un Bed and Breakfast della zona mentre infrange il finestrino di un'automobile parcheggiata. I militari arrivano quasi subito perché in quel momento stavano pattugliando la strada parallela.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l'arrestato era in compagnia di altri due uomini che non hanno partecipato al gesto vandalico. Uno di loro, un suo connazionale di 28 anni, è stato denunciato per non aver rispettato un allontanamento ricevuto da parte del questore di Milano.