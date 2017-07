Nessuna discoteca al posto del Karma: il Comune chiede idee per il riutilizzo

Ha cessato a maggio l'attività della discoteca Karma in via Fabio Massimo, zona Porto di Mare: e il Comune di Milano è intenzionato a riconvertire l'edificio, che dunque non sarà mai più una discoteca.

Lo ha reso noto Pierfrancesco Maran, assessore all'urbanistica, nell'ambito della presentazione di un più ampio progetto di riqualificazione delle aree di Rogoredo e Porto di Mare, specificando che l'edificio presto tornerà nella disponibilità dell'amministrazione dopo un lungo contenzioso.

Da tempo i residenti si lamentano dello "scomodo" vicino di casa, teatro di episodi di criminalità e violenza. Per questo motivo il Comune di Milano ha deciso che, d'ora in avanti, l'edificio sarà destinato ad altre attività, di tipo artigianale, didattico, ricreativo o culturale.

E l'amministrazione ha anche avviato una indagine esplorativa, accessibile via web (), per raccogliere proposte sulla valorizzazione dell'immobile. Le idee, che dovranno prevedere un utilizzo per un periodo dai tre ai sei anni, non saranno vincolanti ma potrebbero essere oggetto di una consultazione pubblica per coinvolgere il quartiere nella scelta della soluzione più opportuna.