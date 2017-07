Un mare di droga e soldi tra teschi e maschere per feste: trovati 17 chili di 'erba' e 44mila euro

I carabinieri della sezione antidroga del Nucleo investigativo di Milano hanno arrestato tre uomini - due italiani di trentatré e cinquantadue anni già noti alla giustizia e un croato trentatreenne incensurati - accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, allertati da alcuni residenti che segnalavano uno strano via vai, hanno deciso di passare al setaccio un capannone in zona Corvetto che i tre - che di lavoro forniscono attrezzi e strumenti per eventi e feste - utilizzavano come deposito di allestimenti per quegli stessi eventi.

Proprio lì, nascosti tra festoni, teschi, allestimenti scenici e alcol, i carabinieri sono riusciti a mettere le mani su diciassette chili di marijuana - già impacchettata e messa sottovuoto -, oltre un chilo di hashish e ben 44mila euro in contanti.

A quel punto, per i tre sono scattate le manette.

Un mare di droga e soldi al Corvetto | Video

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Bollate: un chilo e mezzo di eroina in auto

La stessa sorte, durante il weekend, è toccata a un cittadino albanese di trenta anni.

Le strade dell’uomo e dei carabinieri si sono incrociate a Bollate, dove i militari hanno fermato la macchina del trentenne per un normale controllo. Gli uomini dell’arma, però, hanno subito notato un atteggiamento strano dell’autista e a quel punto hanno deciso di perquisire il veicolo.

Nella vettura, i carabinieri hanno trovato tre panetti di eroina per un totale di un chilo e mezzo di droga e materiale per il confezionamento, tra cui un frullatore usato per la lavorazione della sostanza stupefacente.

A casa del trentenne, invece, i militari hanno sequestrato tredici buoni fruttiferi postali del valore complessivo di oltre quindicimila euro, risultati rubati in Brianza a novembre scorso: per lui è quindi scattata anche l’accusa di ricettazione.

Droga e arresti: un mese di lavoro dei carabinieri

Solo nel mese di luglio, i carabinieri del comando provinciale di Milano sono riusciti ad arrestare sessantasette persone, tutte implicate in affari di droga.

I militari hanno tolto dalle strade e sequestrato oltre cento chili di droga: tra cui sessantacinque di hashish, oltre venti di marijuana e più di quindici di eroina. Sotto sequestro sono finiti anche centodieci piante di cannabis e 130mila euro in contanti, tutti frutto di spaccio.