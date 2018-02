Riconosce l'autore di una rapina e lo affronta: ferito dal malvivente

Aggressione nel pomeriggio di sabato 24 febbraio, intorno alle sei e mezza, in un bar di piazzale Gabrio Rosa, zona Corvetto, a Milano. Il responsabile sarebbe, secondo il racconto della vittima, l'autore di una rapina ad una anziana, perpetrata qualche giorno prima sempre nello stesso quartiere.

Un egiziano di 24 anni ha notato l'uomo all'interno del locale e gli si è avvicinato per "chiedergli conto", appunto, della rapina precedente. Quello, per tutta risposta, lo avrebbe graffiato con un taglierino, per poi darsi alla fuga. Al 24enne non è rimasto altro che chiamare il numero di emergenza 112. Sul posto la polizia e i sanitari del 118.

Prima di essere trasportato al pronto soccorso in codice verde per le medicazioni, il 24enne ha raccontato il fatto agli agenti intevenuti. Nessuna traccia, però, del responsabile, almeno per ora.